Вальверде: мечтаю о пресс-конференции, где не будет вопросов о Неймаре

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что уже порядком устал от вопросов о нападающем «ПСЖ» Неймаре.



«Разговоры о Неймаре никогда не заканчиваются, они даже не утихли. Летом мы все хотели, чтобы поскорее наступил сентябрь, чтобы слухи закончились.



Все эти разговоры о его судебных исках против клуба касаются вопросов, которые сейчас находятся не в моей компетенции или связаны с моими полномочиями, это внутренние вопросы. Они обходят меня стороной и решаются намного выше меня.



Я мечтаю о пресс-конференции, на которой я не буду отвечать на вопросы о Неймаре», — приводит слова Вальверде ABC.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Всего в составе каталонского клуба бразилец провёл 186 матчей и забил 105 мячей. Летом 2017 года он перешёл в «Пари Сен-Жермен» за € 222 млн. Этот трансфер остаётся рекордным в истории футбола. Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.



