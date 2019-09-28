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Вальверде: «Барселона» знает, что ждать от «Хетафе»

Вальверде: «Барселона» знает, что ждать от «Хетафе»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями перед матчем Ла Лиги с «Хетафе».

«Это будет игра, похожая на ту, в которую мы играли в предыдущие годы. Хетафе – сложная команда, в которой много хороших атакующих игроков. Обычно они создают игровые моменты во время домашних матчей и дают сопернику очень мало возможностей. Нам нужно постараться проявить себя в этом выездном матче. «Хетафе» будут агрессивны, поэтому нам важно хорошо и уверенно начать игру, а дальше действовать по ситуации», — приводит слова Вальверде пресс-служба «Барселоны».

Матч «Хетафе» — «Барселона» состоится 28 сентября и начнется в 17:00 мск.

Напомним, из-за травм в предстоящем матче не сыграют за «Барселону» нападающие Лионель Месси и Ансу Фати.

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