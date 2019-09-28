Ковач: «Бавария» должна компактно располагаться без мяча, как легионы римлян

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от выездного матча 4-го тура немецкой Бундеслиги с «Падерборн 07».

«Мы знаем, что мы играем против последней команды турнирной таблицы, но это ни о чём не говорит. Мы серьёзно относимся к каждому сопернику. Мы отправимся в Падерборн с большим уважением к сопернику, мы хотим победить в матче. Мы должны компактно располагаться без мяча, как когда-то легионы римлян. Наша команда готова. Я считаю, что нам удастся преодолеть этот непростой рубеж», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

Матч «Падерборн 07» — «Бавария» состоится сегодня, 28 сентября, в Падерборне на стадионе «Бентелер-Арена — Энерджитим-Арена», начало — в 16:30 мск.