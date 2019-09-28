Экс-голкипер «МЮ» и «Эвертона» Ховард 30 сентября проведёт прощальный матч

Голкипер «Колорадо Рэпидз» и сборной США Тим Ховард, ранее выступавший в составе «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», 30 сентября, проведёт свой прощальный матч.

В последнем матче в карьере 40-летний голкипер сыграет с «Далласом» в матче регулярного сезона MLS. Перед игрой состоится торжественная церемония чествования Ховарда.

Ховард перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году и провёл за манкунианцев 77 матчей. В 2006 году американский голкипер стал игроком «Эвертона». За ливерпульскую команду Ховард выступал на протяжении 10 лет.

Также в активе Ховарда 121 игра за сборную США, в составе которой он дебютировал в 2002 году. В 2007 и 2017 году он выиграл с национальной командой Золотой Кубок КОНКАКАФ.