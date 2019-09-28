Сенников: битва двух столиц — теперь матч «Зенита» с «Локо», а не со «Спартаком»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Зенитом». Матч состоится в субботу, 28 сентября, в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19:00.
«Эти матчи для меня особыми были всегда. Субботний, конечно, очень значимый. Встречаются два наших участника Лиги чемпионов, лидеры первенства, важнейшая игра и тура, и, наверное, всего первого круга. Думаю, это матч за лидерство. Обе команды играют стабильно, у них хорошие составы, тоже стабильные. Интересная битва двух столиц!
Битва двух столиц уже, наверное, не со «Спартаком». А уж на данный момент, если посмотреть на турнирную таблицу, вы получите ответ. Можно, конечно, по-другому оценивать, например по числу болельщиков. Тогда у «Спартака» преимущество. И встреча с красно-белыми становится более значимой. Но если результатами последними руководствоваться…" — цитирует Сенникова «Спорт день за днём».
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