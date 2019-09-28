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Бельерин: футболист не обязательно должен быть альфа-самцом

Бельерин: футболист не обязательно должен быть альфа-самцом
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются футболисты из-за навязывания маскулинных стандартов.

«Футболисты всё ещё боятся быть откровенными и рассказывать о своих проблемах, потому что спорт по-прежнему ассоциируется у большинства с мужественностью. Но футболист не обязательно должен быть альфа-самцом. Аарон Леннон публично говорил о своей депрессии, и кто-то спросил его, как он может впадать в депрессию, зарабатывая столько денег. Но иногда игроки могут быть невероятно одинокими: если семья живёт где-то в другом месте, вы возвращаетесь в пустой дом. До недавнего времени футболисты должны были притворяться, что депрессия и одиночество никогда не были для них проблемой. Ты не имел права на слёзы», — приводит слова Бельерина The Guardian.

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