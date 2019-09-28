Гаджибеков: у «Нижнего Новгорода» есть всё, чтобы играть в РПЛ

Защитник «Нижнего Новгорода» Али Гаджибеков отметил, что нижегородский клуб имеет всё, чтобы выступать в Российской Премьер-Лиге.



«Настроение отличное, все ребята на позитиве. Хотим забраться в верхнюю часть таблицы. За «стыки» точно надо побороться. Чемпионат длинный, все ещё будут терять очки. ФНЛ — непредсказуемый турнир. Два, три тура — и расклад может измениться.



Хочу приносить пользу новому клубу и получать удовольствие от футбола. Считаю, что у «Нижнего Новгорода» есть всё, чтобы играть в Российской Премьер-лиге. Туда и будем стремиться!» — приводит слова Гаджибекова официальный сайт «Нижнего Новгорода».



Напомним, ранее «Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» в матче 1/16 финала Кубка России (1:0) и выбил «быков» из турнира.

«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России