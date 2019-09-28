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«Милан» может снова сменить владельца

«Милан» может снова сменить владельца
Футбол / Италия 0

«Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica.

Согласно информации источника, приобрести клуб намерен Бернар Арно — владелец компании LVMH. Не исключено, что сделка по продаже «россонери» будет завершена до конца текущего года. Арно намерен воспользоваться тем, что за последнее время стоимость клуба снизилась с € 1,2 млрд до € 960 млн. Ожидается, что в случае покупки «Милана» владельцем LVMH команду во второй раз возглавит Массимилиано Аллегри.

Напомним, нынешним владельцем клуба является американский фонд Elliott Management Corporation. В 2018 году «Милан» перешёл в собственность компании после ухода из него китайского бизнесмена Ли Йонхона.

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