«Крылья Советов» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся 28 сентября в 14:00
Сегодня, 28 сентября, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Тамбов». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Тамбов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).
С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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