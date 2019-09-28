«Крылья Советов» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся 28 сентября в 14:00

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Тамбов». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Тамбов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».