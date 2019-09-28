«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция начнётся 28 сентября в 14:30

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилд. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным рефери на эту встречу назначен Оливер Лэнгфорд.



«Ливерпуль» набрал 18 очков в 6 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (8) — на 10-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Манчестер Сити» (13) и «Лестер Сити» (11).



С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».