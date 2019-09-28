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«Урал»: с первым снегом, РПЛ! ЦСКА, до встречи!

«Урал»: с первым снегом, РПЛ! ЦСКА, до встречи!
Футбол / РПЛ 0

В Екатеринбурге за сутки до матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Уралом» и ЦСКА выпал снег. Пресс-служба оранжево-чёрных не оставила в стороне это событие и обратилась к РПЛ и будущему сопернику.

«С первым снегом, РПЛ! ЦСКА, до встречи!» — сказано в сообщении «Урала» в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Урала».

Матч «Урал» — ЦСКА состоится в воскресенье, 29 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Роль ассистентов исполнят Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).

Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 11-го тура
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