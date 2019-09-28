«Реал» не планирует возвращать Эдегора из аренды зимой

«Реал» не планирует досрочно прекращать аренду полузащитника Мартина Эдегора, который на данный момент выступает за «Реал Сосьедад», сообщает Marca.



По информации источника, руководство мадридской команды впечатлено успехами норвежского хавбека в новом клубе на старте сезона. Напомним, Эдегор принял участие в 6 матчах за «Реал Сосьедад», забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу, а также был признан лучшим игроком команды по итогам августа.



Отмечается, что, несмотря на успехи Эдегора, «Реал» не намерен возвращать его из аренды зимой, чтобы проявить уважение к действующему соглашению с «Реалом Сосьедад» и дать норвежскому игроку набраться опыта в испанской Примере.

В минувшей кампании Эдегор выступал в аренде в «Витессе», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. В 35 встречах чемпионата Нидерландов 20-летний футболист отметился 9 забитыми мячами и 12 результативными передачами. В его активе также 2 матча и 2 гола в Кубке Нидерландов.