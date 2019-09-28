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«Реал» не планирует возвращать Эдегора из аренды зимой

«Реал» не планирует возвращать Эдегора из аренды зимой
Футбол / Испания 0

«Реал» не планирует досрочно прекращать аренду полузащитника Мартина Эдегора, который на данный момент выступает за «Реал Сосьедад», сообщает Marca.

По информации источника, руководство мадридской команды впечатлено успехами норвежского хавбека в новом клубе на старте сезона. Напомним, Эдегор принял участие в 6 матчах за «Реал Сосьедад», забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу, а также был признан лучшим игроком команды по итогам августа.

Отмечается, что, несмотря на успехи Эдегора, «Реал» не намерен возвращать его из аренды зимой, чтобы проявить уважение к действующему соглашению с «Реалом Сосьедад» и дать норвежскому игроку набраться опыта в испанской Примере.

В минувшей кампании Эдегор выступал в аренде в «Витессе», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. В 35 встречах чемпионата Нидерландов 20-летний футболист отметился 9 забитыми мячами и 12 результативными передачами. В его активе также 2 матча и 2 гола в Кубке Нидерландов.

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