«Тамбов» поздравил Григоряна с днём рождения
«Тамбов» в своём «твиттере» поздравил с днём рождения главного тренера Александра Григоряна.
«Сегодня 53-й день рождения празднует главный тренер нашей команды Александр Виталиевич Григорян.
От всей души поздравляем и желаем ему оставаться таким же трудолюбивым, целеустремлённым и оптимистичным! Благодарим, любим и желаем новых побед вместе с «Тамбовом»! Ура!" — сказано в сообщении клуба.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Тамбова».
Сегодня, 28 сентября, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена». Начало матча — в 14:00 мск.
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Тамбов» занимает 15-е место. В активе подопечных Григоряна 8 очков.
«Крылья Советов» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся 28 сентября в 14:00
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