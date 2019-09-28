«Тамбов» поздравил Григоряна с днём рождения

«Тамбов» в своём «твиттере» поздравил с днём рождения главного тренера Александра Григоряна.

«Сегодня 53-й день рождения празднует главный тренер нашей команды Александр Виталиевич Григорян.

От всей души поздравляем и желаем ему оставаться таким же трудолюбивым, целеустремлённым и оптимистичным! Благодарим, любим и желаем новых побед вместе с «Тамбовом»! Ура!" — сказано в сообщении клуба.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Тамбова».

Сегодня, 28 сентября, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена». Начало матча — в 14:00 мск.

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Тамбов» занимает 15-е место. В активе подопечных Григоряна 8 очков.