Зидан: поражение в матче с «Атлетико» со счётом 3:7 сейчас не имеет значения

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 7-го тура испанской Примеры с «Атлетико» отметил, что на его команду не давит результат последней встречи с соперником. Напомним, во время предсезонного турнира «Реал» проиграл «Атлетико» со счётом 3:7.
«Это поражение не имеет никакого значения сейчас. Мы находимся в хорошей форме, равно как и соперник. Думаю, матч получится интересным. Но меня интересует исключительно футбол моей команды. Мы сделаем всё, чтобы победить в этом матче и взять три очка. С таким сильным соперником сделать это будет сложно», — приводит слова Зидана Marca.
Матч «Атлетико» – «Реал» состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 28 сентября 2019
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