«Локомотив» сыграет в белой форме, «Зенит» — в лазурной

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит» хозяева сыграют в белой форме, а игроки петербургского клуба выйдут на поле в лазурной экипировке.

Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».



Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.



Работать на этом матче будет бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новогорода. В роли ассистентов главного судьи выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Рефервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).