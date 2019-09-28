«Локомотив» сыграет в белой форме, «Зенит» — в лазурной

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит» хозяева сыграют в белой форме, а игроки петербургского клуба выйдут на поле в лазурной экипировке.
Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Работать на этом матче будет бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новогорода. В роли ассистентов главного судьи выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Рефервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).
- 28 сентября 2019
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