Жардим: Головин прогрессирует, он лучше обостряет игру, нежели Фабрегас
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим оценил игру полузащитника своей команды Александра Головина.
«Головин прогрессирует. Он больше подходит на роль восьмёрки, нежели Фабрегас. Он лучше обостряет игру», — приводит слова Жардима официальный сайт французской Лиги 1.
Напомним, в матче 7-го тура чемпионата Франции с «Ниццей», который состоялся на этой неделе, Головин помог своей команде одержать первую победу в сезоне, он стал автором дубля и голевой передачи. «Монако» победил соперника со счётом 3:1 и покинул зону вылета в турнирной таблице.
Всего в текущем сезоне на клубном уровне Головин принял участие в 6 матчах. До встречи с «Ниццей» результативными действиями он не отмечался. Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2023 года.
Жардим: «Монако» дорожит Головиным
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