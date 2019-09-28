«Ростов» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся 28 сентября в 16:30

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Динамо» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Виталий Мешков (Дмитров).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».