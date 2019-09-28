«Хетафе» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнётся 28 сентября в 17:00
Сегодня, 28 сентября, состоится матч 7-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. В роли его ассистентов выступят Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервным рефери на эту встречу назначен Даниэль Палесия Кабальеро.
«Барселона» набрала 10 очков в 6 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» (7) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».
С расписанием Примеры сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
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