«Хетафе» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнётся 28 сентября в 17:00

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 7-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. В роли его ассистентов выступят Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервным рефери на эту встречу назначен Даниэль Палесия Кабальеро.



«Барселона» набрала 10 очков в 6 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» (7) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».



С расписанием Примеры сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».