Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Хетафе» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнётся 28 сентября в 17:00

«Хетафе» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнётся 28 сентября в 17:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 7-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. В роли его ассистентов выступят Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервным рефери на эту встречу назначен Даниэль Палесия Кабальеро.

«Барселона» набрала 10 очков в 6 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» (7) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».

С расписанием Примеры сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент