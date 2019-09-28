Крыховяк назвал идеальный матч «Локомотива» в текущем сезоне

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал об идеальном матче «железнодорожников» в текущем сезоне.
«Думаю, идеальной была игра с «Уралом» (4:0) – мы использовали каждый шанс, показывали очень хороший футбол. Для меня идеальный матч, когда на протяжении всех 90 минут каждый игрок максимально сконцентрирован, когда игра получается красивой и интересной. И конечно же, забитые мячи.
Матч с „Байером“ был идеальным с точки зрения того, как мы смогли использовать свои сильные стороны, при этом нивелируя недостатки. Мы отдали сопернику мяч, но при этом не выходили из прессинга, отлично двигались без мяча и использовали свои моменты. С точки зрения тактики – да, матч был идеальным. Главное – победа дала уверенность в своих силах. Нам вполне по силам выходить в евровесну», — приводит слова Крыховяка пресс-служба «Локомотива».
- 28 сентября 2019
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