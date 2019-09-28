Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Крыховяк: «Локо» обыграл «Зенит» в Суперкубке — нам по силам сделать это и в РПЛ

Крыховяк: «Локо» обыграл «Зенит» в Суперкубке — нам по силам сделать это и в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Мы уже обыграли «Зенит» в Суперкубке – конечно, нам по силам сделать это и в чемпионате! Игра очень важна для «Локомотива» с турнирной точки зрения. В случае победы мы сравняемся с «Зенитом» по количеству очков, а дальше все в наших руках – должны обходить их на дистанции. Именно в таких матчах с топ-соперниками закаляется характер команды. Мы должны продемонстрировать свои амбиции и доказать всем, что способны победить в чемпионате», — приводит слова Крыховяка пресс-служба «Локомотива».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Крыховяк назвал идеальный матч «Локомотива» в текущем сезоне
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент