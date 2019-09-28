Крыховяк: «Локо» обыграл «Зенит» в Суперкубке — нам по силам сделать это и в РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Мы уже обыграли «Зенит» в Суперкубке – конечно, нам по силам сделать это и в чемпионате! Игра очень важна для «Локомотива» с турнирной точки зрения. В случае победы мы сравняемся с «Зенитом» по количеству очков, а дальше все в наших руках – должны обходить их на дистанции. Именно в таких матчах с топ-соперниками закаляется характер команды. Мы должны продемонстрировать свои амбиции и доказать всем, что способны победить в чемпионате», — приводит слова Крыховяка пресс-служба «Локомотива».



Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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