Григорян завёл страницу в «Инстаграме»

Сегодня, 28 сентября, главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в день рождения зарегистрировался в сети «Инстаграм».

52-летний специалист уже опубликовал первый пост в социальной сети. «Жить и играть надо вандефульно!» — написал наставник «Тамбова».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Григоряна.

В подписчиках у наставника «Тамбова» уже значится 44 человека.

Интересно, что в эти минуты «Тамбов» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги встречается с «Крыльями Советов». Встреча проходит в Самаре на стадионе «Самара Арена». После первого тайма счёт в матче не открыт.

В турнирной таблице чемпионата России «Тамбов» занимает предпоследнее, 15-е место. В активе подопечных Григоряна 8 очков.