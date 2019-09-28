Григорян завёл страницу в «Инстаграме»
Сегодня, 28 сентября, главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в день рождения зарегистрировался в сети «Инстаграм».
52-летний специалист уже опубликовал первый пост в социальной сети. «Жить и играть надо вандефульно!» — написал наставник «Тамбова».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Григоряна.
В подписчиках у наставника «Тамбова» уже значится 44 человека.
Интересно, что в эти минуты «Тамбов» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги встречается с «Крыльями Советов». Встреча проходит в Самаре на стадионе «Самара Арена». После первого тайма счёт в матче не открыт.
В турнирной таблице чемпионата России «Тамбов» занимает предпоследнее, 15-е место. В активе подопечных Григоряна 8 очков.
«Тамбов» поздравил Григоряна с днём рождения
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