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«Ростов» — «Динамо»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

«Ростов» — «Динамо»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Ростова» и московского «Динамо» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Динамо»: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун.

Запасные: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Грулёв, Рауш, Нойштедтер, Хильемарк, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.

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