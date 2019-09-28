«Ростов» — «Динамо»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и московского «Динамо» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов.



Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов.



«Динамо»: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун.



Запасные: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Грулёв, Рауш, Нойштедтер, Хильемарк, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.