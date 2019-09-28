Соболев догнал Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, открыв счёт в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», догнал Эльдора Шомуродова из «Ростова» в бомбардирской гонке турнира.

На 73-й минуте встречи 22-летний нападающий самарской команды реализовал 11-метровый удар, который был назначен за фол Сослана Таказова на Максиме Каннуникове, совершенном в штрафной площади гостей. Для Соболева этот гол стал 8-м в текущем розыгрыше Премьер-Лиги в 11 матчах. Столько же на счету Шомуродова, который провёл на одну игру меньше.

Интересно, что всего через минуту Соболев помог «Крыльям Советов» закрепить преимущество в счёте. Он обыграл двух защитников и сделал передачу в центр штрафной, куда выскочил Канунников, без помех пробивший точно в цель.