«Локомотив» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 28 сентября в 19:00

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Зенит» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».