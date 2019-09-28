Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 28 сентября в 19:00

«Локомотив» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 28 сентября в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Зенит» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент