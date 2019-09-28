«Локомотив» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 28 сентября в 19:00
Сегодня, 28 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Зенит» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).
С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 28 сентября 2019
-
16:00
-
15:54
-
15:53
-
15:40
-
15:11
-
15:10
-
14:38
-
14:35
-
14:34
-
14:09
-
14:07
-
14:00
-
13:53
-
13:42
-
13:30
-
13:30
-
13:25
-
13:09
-
13:08
-
13:02
-
12:53
-
12:39
-
12:20
-
12:03
-
12:01
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
11:00
-
10:47
-
10:38
-
10:34
-
10:11
Партнерский контент