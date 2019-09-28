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«Эвертон» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся 28 сентября в 19:30

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся 28 сентября в 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Дэниел Робатан. Резервным рефери на эту встречу назначен Крейг Поусон.

«Манчестер Сити» набрал 13 очков в 6 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (7) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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