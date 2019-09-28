В Москве состоялся международный турнир под эгидой «Народной футбольной лиги»

В Москве завершился двухдневный международный турнир под эгидой «Народной футбольной лиги». В соревновании, организатором которого выступил президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев, приняли участие четыре сборные: России, Белоруссии, Молдовы, а также Боснии и Герцеговины.
Команды были составлены из непрофессиональных игроков не моложе 45 лет. В итоге в матче за 3-е место сборная Молдовы переиграла Боснию и Герцеговину — 6:3. В финале встретились команды России и Белоруссии. За три минуты до конца основного времени всё решил единственный гол белорусов, которые и стали победителями турнира.
«Очевидно, что спорт и футбол в частности является отличной коммуникационной площадкой, объединяет самых разных людей. Поэтому проведение такого турнира имеет большое значение. До сегодняшнего дня «Народная футбольная лига» была российским соревнованием, а данный турнир стал уже международным. Это другой уровень и другой статус. Несмотря на то что на поле была бескомпромиссная борьба и в спорте результат всегда имеет значение, в подобных турнирах главное — это, конечно, общение и объединение людей», — сказал генеральный директор «Народной футбольной лиги» чемпион СССР Валерий Зенков.
Пятый, юбилейный сезон «Народной футбольной лиги» стартует в конце октября.
- 28 сентября 2019
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