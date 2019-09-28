ЦСКА упустил победу в матче молодёжного первенства с «Уралом»

В матче 11-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Спортбаза Бажовия» в Сысерти и завершилась вничью со счётом 2:2.
На 13-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Данила Янов. Через 2 минуты главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Урала», который успешно реализовал хавбек московской команды Наяир Тикнизян. В начале второго тайма, на 49-й минуте, защитник ЦСКА Никита Абрамушкин отправил мяч в собственные ворота. В концовке встречи, на 81-й минуте, полузащитник «Урала» Макс Жестарёв реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт.
ЦСКА набрал 19 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Урал» (15) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 25 очков в 11 матчах.
- 28 сентября 2019
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