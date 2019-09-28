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ЦСКА упустил победу в матче молодёжного первенства с «Уралом»

ЦСКА упустил победу в матче молодёжного первенства с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 11-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Спортбаза Бажовия» в Сысерти и завершилась вничью со счётом 2:2.

На 13-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Данила Янов. Через 2 минуты главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Урала», который успешно реализовал хавбек московской команды Наяир Тикнизян. В начале второго тайма, на 49-й минуте, защитник ЦСКА Никита Абрамушкин отправил мяч в собственные ворота. В концовке встречи, на 81-й минуте, полузащитник «Урала» Макс Жестарёв реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт.

ЦСКА набрал 19 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Урал» (15) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 25 очков в 11 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 11-й тур
28 сентября 2019, суббота. 15:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
Окончен
2 : 2
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 Янов – 13'   0:2 Тикнизян – 15' (пен)   1:2 Абрамушкин – 49' (автогол)   2:2 Жестарёв – 81' (пен)
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