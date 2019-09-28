Гвардиола: зимой «Манчестер Сити» не будет покупать игроков. У нас нет денег

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно, несмотря на проблемы с линией защиты.
Травмы игроков обороны на старте нынешнего сезона вынудили испанского специалиста использовать опорного хавбека Фернандиньо в качестве защитника.
«Это не моё дело, но в январе мы не собираемся покупать игроков. У нас не было денег на крупные трансферы летом, поэтому не будет и зимой.
Будем полагаться на уже имеющихся футболистов. У нас есть Тейлор Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия и парни из академии. Это молодые и талантливые игроки, и мы можем на них рассчитывать.
Венсан Компани — невероятный человек. Он был очень полезен для меня и всего клуба, но он решил уйти в «Андерлехт». Нам нужно двигаться дальше», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
- 28 сентября 2019
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