Гвардиола: зимой «Манчестер Сити» не будет покупать игроков. У нас нет денег

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно, несмотря на проблемы с линией защиты.

Травмы игроков обороны на старте нынешнего сезона вынудили испанского специалиста использовать опорного хавбека Фернандиньо в качестве защитника.

«Это не моё дело, но в январе мы не собираемся покупать игроков. У нас не было денег на крупные трансферы летом, поэтому не будет и зимой.

Будем полагаться на уже имеющихся футболистов. У нас есть Тейлор Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия и парни из академии. Это молодые и талантливые игроки, и мы можем на них рассчитывать.

Венсан Компани — невероятный человек. Он был очень полезен для меня и всего клуба, но он решил уйти в «Андерлехт». Нам нужно двигаться дальше», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.