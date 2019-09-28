«Локомотив» — «Зенит»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Локомотива» и «Зенита» из Санкт-Петербурга определились с составами на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Мариу, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Эдер.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
Встреча состоится сегодня, 28 сентября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».
- 28 сентября 2019
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