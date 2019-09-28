«Локомотив» — «Зенит»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Локомотива» и «Зенита» из Санкт-Петербурга определились с составами на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Мариу, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Эдер.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

Встреча состоится сегодня, 28 сентября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».