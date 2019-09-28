Голы Роналду и Пьянича принесли «Ювентусу» победу в матче со СПАЛом

В матче 6-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал СПАЛ из Феррары. Встреча прошла в Турине на арене «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич на 45-й минуте после передачи хавбека Сами Хедиры. В конце матча отличился нападающий хозяев Криштиану Роналду, голевой пас отдал форвард Пауло Дибала.

Победная серия туринской команды в чемпионате Италии достигла трёх встреч. Клуб из Феррары потерпел третье поражение подряд.

«Ювентус», набрав 16 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, СПАЛ (3) занимает последнее, 20-е место.

Календарь матчей Серии А сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».