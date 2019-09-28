Голы Роналду и Пьянича принесли «Ювентусу» победу в матче со СПАЛом
В матче 6-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал СПАЛ из Феррары. Встреча прошла в Турине на арене «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич на 45-й минуте после передачи хавбека Сами Хедиры. В конце матча отличился нападающий хозяев Криштиану Роналду, голевой пас отдал форвард Пауло Дибала.
Победная серия туринской команды в чемпионате Италии достигла трёх встреч. Клуб из Феррары потерпел третье поражение подряд.
«Ювентус», набрав 16 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, СПАЛ (3) занимает последнее, 20-е место.
Календарь матчей Серии А сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Италия - Серия А. 6-й тур
28 сентября 2019, суббота. 16:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
СПАЛ
Феррара
1:0 Пьянич – 45' 2:0 Роналду – 78'
ФИФА снова выбирала из Месси и Роналду. Названы лучшие футболисты и тренеры года
О победителях и лауреатах уходящего года по версии ФИФА читайте в нашем обзоре новостей.
- 28 сентября 2019
-
19:17
-
19:04
-
19:02
-
19:02
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:35
-
18:32
-
18:24
-
18:23
-
18:10
-
18:06
-
17:58
-
17:53
-
17:52
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:25
-
17:21
-
16:52
-
16:52
-
16:52
-
16:30
-
16:28
-
16:23
-
16:22
-
16:19
-
16:14
-
16:00
-
15:54
-
15:53
-
15:40
-
15:11
Партнерский контент