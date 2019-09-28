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«Эвертон» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
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Видео: Н'Домбеле забил мощным ударом в матче «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»

Видео: Н'Домбеле забил мощным ударом в матче «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»
Футбол / Англия 0

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» забит первый мяч. Его автором стал Тангай Н'Домбеле.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сегодня, 28 сентября, также проходят матчи «Астон Вилла» — «Бёрнли», «Кристал Пэлас» — «Норвич Сити», «Вулверхэмптон» — «Уотфорд», «Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед», «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион», и «Эвертон» — «Манчестер Сити».

В уже завершившейся встрече 7-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:0.

29 сентября сыграют «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», 30-го — «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

«Ливерпуль» набрал 21 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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