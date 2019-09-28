Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп: не слишком доволен игрой с «Шеффилдом», но нам было важно победить

Клопп: не слишком доволен игрой с «Шеффилдом», но нам было важно победить
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

«Нам было важно выиграть в матче с «Шеффилд Юнайтед». У нас были прекрасные моменты, несколько — в первом тайме и во втором, когда мы забили. Подобные матчи не всегда получаются красивыми, в них нужно упорно работать, чтобы добиться результата.

Нужно уважать соперника, у нас были хорошие моменты, это была одна из этих игр, в которой нужно выиграть, но не слишком задумываться об этом. Одна команда заслуживала победы, это были мы, но мы все уважали «Шеффилд Юнайтед», играть с ними нелегко.

Я был разочарован, и в перерыве мы поговорили об этом. Мы хорошо стартовали, но должны делать то же самое снова и снова. Я не слишком доволен игрой, но такое случается", — приводит слова Клоппа ВВС со ссылкой на BT Sport.

Вейналдум: несколько лет назад «Ливерпуль» не выиграл бы такой матч
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент