Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» разгромил «Динамо» в матче РПЛ

«Ростов» разгромил «Динамо» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» разгромил московское «Динамо» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин (Дмитров). В качестве его ассистентов выступили Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный).

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Ивелин Попов, которому ассистировал Евгений Чернов. На 37-й минуте преимущество ростовского клуба увеличил Эльдор Шомуродов с передачи Алексея Ионова. В концовке встречи счёт до крупного довёл Бактийор Зайнутдинов с паса Матиаса Норманна.

«Ростов», набрав 23 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (10) — на 12-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
28 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Попов – 25'   2:0 Шомуродов – 37'   3:0 Зайнутдинов – 82'
Удаления: нет / Плиев – 66'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент