«Ростов» разгромил «Динамо» в матче РПЛ

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» разгромил московское «Динамо» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин (Дмитров). В качестве его ассистентов выступили Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный).

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Ивелин Попов, которому ассистировал Евгений Чернов. На 37-й минуте преимущество ростовского клуба увеличил Эльдор Шомуродов с передачи Алексея Ионова. В концовке встречи счёт до крупного довёл Бактийор Зайнутдинов с паса Матиаса Норманна.

«Ростов», набрав 23 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (10) — на 12-м месте.