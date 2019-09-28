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«Ростов» объявил о переходе Мамаева

«Ростов» объявил о переходе Мамаева
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев перешёл в «Ростов».

«Павел Мамаев снова в игре. «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под 10-м номером. Павел Мамаев — игрок ФК „Ростов“, — сообщается в официальном "твиттере" ростовского клуба.

Видео можно посмотреть на YouТube-канале «Ростова».

После матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо» (3:0) Мамаев вышел на поле, чтобы сфотографироваться с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным и президентом клуба Арташесом Арутюнянцом.

Напомним, Мамаев не выходил на футбольное поле около года. С октября 2018 года по 17 сентября 2019 года футболист находился под стражей за избиение нескольких человек в Москве.

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