«Бавария» обыграла «Падерборн 07» и возглавила таблицу Бундеслиги

В матче 6-го тура немецкой Бундеслиги «Падерборн 07» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча состоялась в Падерборне на стадионе «Бентелер-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Баварии» отличились полузащитники Серж Гнабри и Филиппе Коутиньо, а также нападающий Роберт Левандовски. Авторами голов «Падерборна 07» стали хавбек Кай Прёгер и защитник Джамилу Коллинс.
В параллельном матче 6-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» принимал «Шальке-04». Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе команды из Гельзенкирхена по одному мячу забили защитник Салиф Сане, форвард Рабби Матондо и хавбек Амин Арит, реализовавший пенальти. Автором единственного гола «Лейпцига» стал полузащитник Эмиль Форсберг.
«Бавария», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Лейпциг» (13) занимает второе место, «Шальке-04» (13) — третье.
Результаты других матчей 6-го тура немецкого первенства
«Хоффенхайм» — «Боруссия» М — 0:3
«Майнц» — «Вольфсбург» — 0:1
«Аугсбург» — «Байер» — 0:3.
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