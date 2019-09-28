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«Бавария» обыграла «Падерборн 07» и возглавила таблицу Бундеслиги

«Бавария» обыграла «Падерборн 07» и возглавила таблицу Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 6-го тура немецкой Бундеслиги «Падерборн 07» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча состоялась в Падерборне на стадионе «Бентелер-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Баварии» отличились полузащитники Серж Гнабри и Филиппе Коутиньо, а также нападающий Роберт Левандовски. Авторами голов «Падерборна 07» стали хавбек Кай Прёгер и защитник Джамилу Коллинс.

Германия - Бундеслига. 6-й тур
28 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Гнабри – 15'   0:2 Коутиньо – 55'   1:2 Прёгер – 68'   1:3 Левандовски – 79'   2:3 Коллинс – 84'

В параллельном матче 6-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» принимал «Шальке-04». Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе команды из Гельзенкирхена по одному мячу забили защитник Салиф Сане, форвард Рабби Матондо и хавбек Амин Арит, реализовавший пенальти. Автором единственного гола «Лейпцига» стал полузащитник Эмиль Форсберг.

Германия - Бундеслига. 6-й тур
28 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 3
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1 Сане – 29'   0:2 Арит – 43' (пен)   0:3 Матондо – 58'   1:3 Форсберг – 84'

«Бавария», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Лейпциг» (13) занимает второе место, «Шальке-04» (13) — третье.

Результаты других матчей 6-го тура немецкого первенства

«Хоффенхайм» — «Боруссия» М — 0:3

«Майнц» — «Вольфсбург» — 0:1

«Аугсбург» — «Байер» — 0:3.

Германия - Бундеслига. 6-й тур
28 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Плеа – 43'   0:2 Тюрам – 65'   0:3 Нойхаус – 83'
Германия - Бундеслига. 6-й тур
28 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
0 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Тиссеран – 9'
Германия - Бундеслига. 6-й тур
28 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Нидерлехнер – 34' (автогол)   0:2 Фолланд – 76'   0:3 Хаверц – 84'
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