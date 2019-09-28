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«Барселона» обыграла «Хетафе» и вышла на 2-е место в Примере

«Барселона» обыграла «Хетафе» и вышла на 2-е место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Хетафе» уступил «Барселоне» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. В качестве его ассистентов выступили Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором гола стал Луис Суарес, которому ассистировал голкипер каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген. В начале второго половине преимущество каталонцев увеличил Хуниор Фирпо. В концовке «Барселона» осталась вдесятером из-за удаления Клемана Лангле за две жёлтые карточки.

«Барселона», набрав 13 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» (7) — на 11 месте. В 8-м туре «Барселона» на своём поле сыграет с «Севильей». Матч состоится 6 октября.

Испания - Примера. 7-й тур
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Суарес – 41'   0:2 Фирпо – 49'
Удаления: нет / Лангле – 82'
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