«Барселона» обыграла «Хетафе» и вышла на 2-е место в Примере

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Хетафе» уступил «Барселоне» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. В качестве его ассистентов выступили Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором гола стал Луис Суарес, которому ассистировал голкипер каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген. В начале второго половине преимущество каталонцев увеличил Хуниор Фирпо. В концовке «Барселона» осталась вдесятером из-за удаления Клемана Лангле за две жёлтые карточки.

«Барселона», набрав 13 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» (7) — на 11 месте. В 8-м туре «Барселона» на своём поле сыграет с «Севильей». Матч состоится 6 октября.