«Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Саутгемптон», «Челси» одолел «Брайтон»

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Саутгемптон». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле Альваро на 24-й минуте. Спустя семь минут «шпоры» остались в меньшинстве из-за удаления защитника Сержа Орье. В конце первого тайма счёт сравнял нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс. До свистка на перерыв лондонцы вновь вышли вперёд благодаря голу форварда Гарри Кейна.

В параллельном матче 7-го тура чемпионата Англии «Челси» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали нападающий Виллиан и полузащитник Жоржиньо, реализовавший пенальти.

Результаты других матчей 7-го тура АПЛ

«Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:2

«Астон Вилла» — «Бёрнли» — 2:2

«Кристал Пэлас» — «Норвич Сити» — 2:0

«Вулверхэмптон» — «Уотфорд» — 2:0.