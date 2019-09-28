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«Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Саутгемптон», «Челси» одолел «Брайтон»

«Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Саутгемптон», «Челси» одолел «Брайтон»
Футбол / Англия 0

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Саутгемптон». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле Альваро на 24-й минуте. Спустя семь минут «шпоры» остались в меньшинстве из-за удаления защитника Сержа Орье. В конце первого тайма счёт сравнял нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс. До свистка на перерыв лондонцы вновь вышли вперёд благодаря голу форварда Гарри Кейна.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Н'Домбеле Альваро – 24'   1:1 Ингс – 39'   2:1 Кейн – 43'
Удаления: Орье – 31' / нет

В параллельном матче 7-го тура чемпионата Англии «Челси» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали нападающий Виллиан и полузащитник Жоржиньо, реализовавший пенальти.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Жоржиньо – 50' (пен)   2:0 Виллиан – 76'

Результаты других матчей 7-го тура АПЛ

«Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:2

«Астон Вилла» — «Бёрнли» — 2:2

«Кристал Пэлас» — «Норвич Сити» — 2:0

«Вулверхэмптон» — «Уотфорд» — 2:0.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Ярмоленко – 10'   1:1 Кинг – 17'   2:1 Уилсон – 46'   2:2 Крессвел – 74'
Англия - Премьер-лига. 7-й тур
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 2
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Эль-Гази – 33'   1:1 Родригес – 68'   2:1 Макгинн – 79'   2:2 Вуд – 81'
Англия - Премьер-лига. 7-й тур
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Миливоевич – 21' (пен)   2:0 Таунсенд – 90+2'
Англия - Премьер-лига. 7-й тур
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Доэрти – 18'   2:0 Янмат – 61' (автогол)
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