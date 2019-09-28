Карпин: Мамаев — игрок уровня сборной России. Реанимируем и его

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал переход в ростовский клуб полузащитника Павла Мамаева, который недавно вышел из тюрьмы.

«Можно ли назвать «Ростов» командой сбитых лётчиков после подписания Мамаева? Называйте как угодно, лишь бы выигрывали.



Если бы мы не были уверены в Мамаеве на сто процентов, не подписали бы его. Он квалифицированный российский игрок уровня сборной. Те моменты, которые произошли в его жизни, думаю, останутся в прошлом. Реанимируем и его. Думаю, настрой Павла никуда не уйдёт в течение сезона. Этот год многому его научил. Мы с ним пообщались и поняли, что он нам поможет в будущем. Пока заявить его не можем, но весной, думаю, получим того Мамаева, которого бы хотелось. Вижу его в центре поля на любой позиции, кроме позиции Норманна», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.