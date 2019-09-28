Хохлов — о матче с «Ростовом»: безволия не было, игроки бились за результат
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:3) .
«Поражения бывают разные, я не увидел на поле безволия. Иногда где-то даже перехлестывали эмоции, все бились за результат и не рассыпались, даже когда остались в меньшинстве. Такие поражения, конечно, тяжело переживать, но это жизнь спортсмена, и с поражениями нужно справляться», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Ростов», набрав 23 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (10) — на 12-м месте.
«Динамо» не сумело добиться победы в 4-м матче РПЛ подряд. В 12-м туре московский клуб на выезде сыграет с «Оренбунгом». Матч состоится 5 октября.
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