Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели «Доширак» и печеньки, а за ними очередь

Бывший футболист, ныне комментатор Андрей Аршавин поделился мнением о том, что «Ростов» подписал двухлетнее соглашение с полузащитником Павлом Мамаевым.

«Я рад и за Сашу, что он нашёл работу, и за Пашу. Думаю, он поможет «Ростову». Интересное наблюдение: обычно, когда люди выходят из тюрьмы, они не могут найти работу, а здесь за ними очередь. Это говорит об уровне других российских футболистов. Они целый год ели «Доширак», печеньки, гуляли всего час в день, а за ними реально очередь», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Кокорин и Мамаев были осуждены за участие в двух драках в Москве в октябре 2018 года. В сентябре они вышли на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.