Форвард «Эвертона» Уолкотт оказался в нокдауне после попадания мяча в голову

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити» форвард хозяев Тео Уолкотт оказался в продолжительном нокдауне после прямого попадания мяча в голову. Его унесли на носилках с поля.

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Сегодня, 28 сентября, «Ливерпуль» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» — 1:0. «Астон Вилла» сыграла вничью с «Бёрнли» — 2:2. С аналогичным счётом завершился матч «Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед». «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе был сильнее «Норвич Сити» — 2:0. «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» — 2:0. «Челси» смог одолеть «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:0. «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Саутгемптон» — 2:1.

29 сентября в седьмом туре АПЛ сыграют «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», 30-го — «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».