Смолов: ещё бы, с «Зенитом» нам засчитают гол! Можно им первое место отдавать

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов эмоционально прокомментировал итоги первого тайма 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» (в данный момент счёт 0:0, перерыв). В концовке тайма арбитр не засчитал гол Смолова, использовав VAR.
«Иди в мини-футбол играй! Ничего про отменённый гол нельзя сказать. Жемалетдинову, как только судья показал повтор, я сказал, что не засчитают гол. Ещё бы, с „Зенитом“ нам засчитают гол! В принципе, можно второе место разыгрывать. Им отдавать первое место и играть за второе. Календарь — под них: мы играем то в 11 утра, то 10 вечера, то опять в 11. Игру они не переносят на один день. Не знаю, что тут сказать. Неприятно, когда не засчитывают гол твоей команде. А так „Зенит“ играет достойно. Конечно, с ними тяжело играть, потому что у них такой подбор исполнителей. Есть второй тайм. Сейчас послушаем, что скажет тренер», — сказал Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 28 сентября 2019
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