Аршавин: не согласен с такой резкой реакцией Смолова

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, который раскритиковал судейство в перерыве матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским и петербургским клубами (0:0).



«Слова Смолова? Это несолидно. Я к нему с теплотой отношусь, но… С такой резкой реакцией не согласен. Не надо плакать! Надо выходить на второй тайм. Федя забил супергол. Если честно, считаю, лучше бы засчитали гол, учитывая такое нарушение. Но Феде надо выходить на второй тайм и стараться забить ещё, чтобы засчитали», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Смолов отличился на 38-й минуте. Голевой передачей отметился португальский полузащитник Жоау Мариу. Впрочем, арбитр Михаил Вилков после использования VAR зафиксировал фол Мариу и отменил взятие ворот.