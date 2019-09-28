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Сёмин потроллил судей после гола Крыховяка в ворота «Зенита»

Сёмин потроллил судей после гола Крыховяка в ворота «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин потроллил арбитров матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

Сёмин три раза изобразил руками табло, после того как счёт открыл польский полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк. Ранее главный арбитр матча Михаил Вилков не засчитал гол нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, использовав VAR.

Матч «Локомотив» — «Зенит» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит». Также доступна платная видеотрансляция матча.

«Зенит», набрав 23 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (20) — на 5-м месте. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом, «Локомотив» финишировал на 2-м месте.

«Локомотив» — «Зенит»: арбитр отменил гол Смолова с помощью VAR
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