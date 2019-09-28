Иванович: VAR мешает судьям. Они не сконцентрированные, переносят решения

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий в перерыве выездного матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». В конце первого тайма арбитр отменил гол форварда «железнодорожников» Фёдора Смолова после просмотра видеоповтора.

«Думаю, VAR мешает даже судьям. Они не сконцентрированные, всегда ждут, переносят решения. Но это неважно, важен футбол, важно думать про него, улучшать нашу игру. Игра очень тяжёлая, серьёзный соперник. Готовимся ко второму тайму.

Конечно, я помню времена выступления за «Локомотив». Всегда рад, когда приходим на стадион. До сих пор чувствую себя здесь как дома. Всегда особые эмоции. Но эмоции в одной стороне, игра — в другой. Концентрация должна быть на 90 минут», — сказал Иванович в эфире телеканала «Матч ТВ».