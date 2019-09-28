Калверт-Льюин сравнял счёт в матче «Эвертон» — «Ман Сити», повторив удар Жезуса

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин сравнял счёт (1:1) в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».



Гилфи Тор Сигурдссон прошёл по правому флангу, навесил в центр штрафной, где Алекс Айуоби выиграл борьбу за мяч и выполнил передачу правее. Шеймус Коулман технично перебросил вышедшего из ворот Эдерсона, отправив мяч вдоль линии ворот, а Калверт-Льюин головой протолкнул мяч в сетку.

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Сегодня, 28 сентября, «Ливерпуль» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» — 1:0. «Астон Вилла» сыграла вничью с «Бёрнли» — 2:2. С аналогичным счётом завершился матч «Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед». «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе был сильнее «Норвич Сити» — 2:0. «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» — 2:0. «Челси» смог одолеть «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:0. «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Саутгемптон» — 2:1.



29 сентября в седьмом туре АПЛ сыграют «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», 30-го — «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».