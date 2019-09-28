Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тамбову» с сезона-2020/21 запретят играть на стадионе «Мордовия Арена»

«Тамбову» с сезона-2020/21 запретят играть на стадионе «Мордовия Арена»
Футбол / РПЛ 0

Директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев сообщил, что с сезона-2020/21 «Тамбову» запретят проводить домашние матчи на саранском стадионе «Мордовия Арена».

«В следующем сезоне «Тамбову» будет запрещено играть в Саранске. Каждая команда РПЛ будет обязана играть в том субъекте, где заявлена. Вступят в силу новые требования по работе с болельщиками, маркетингу, из-за которых некоторым клубам может быть проблематично получить лицензию для участия в РПЛ. Не соблюдаете их — уходите в ФНЛ», — приводит слова Алексеева «Реальное время».

Напомним, что «Тамбов» играет в Саранке из-за реконструкции домашнего стадиона. Тамбовскому клубу каждый матч аренды стадиона «Мордовия Арена» обходится в 2,4 млн рублей.

«Тамбов» потерпел разгром от «Томи» и вылетел из Кубка России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент