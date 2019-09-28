«Тамбову» с сезона-2020/21 запретят играть на стадионе «Мордовия Арена»

Директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев сообщил, что с сезона-2020/21 «Тамбову» запретят проводить домашние матчи на саранском стадионе «Мордовия Арена».

«В следующем сезоне «Тамбову» будет запрещено играть в Саранске. Каждая команда РПЛ будет обязана играть в том субъекте, где заявлена. Вступят в силу новые требования по работе с болельщиками, маркетингу, из-за которых некоторым клубам может быть проблематично получить лицензию для участия в РПЛ. Не соблюдаете их — уходите в ФНЛ», — приводит слова Алексеева «Реальное время».



Напомним, что «Тамбов» играет в Саранке из-за реконструкции домашнего стадиона. Тамбовскому клубу каждый матч аренды стадиона «Мордовия Арена» обходится в 2,4 млн рублей.