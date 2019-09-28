«Какой красавчик жи есть, да?» Шатов влез в интервью со Смоловым на телевидении
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов вмешался в интервью с форвардом московского «Локомотива» Фёдором Смоловым, которое тот давал в перерыве матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
В конце первого тайма арбитр отменил гол Смолова после просмотра видеоповтора.
«Какой красавчик жи есть, да? Посмотри на него, да? Свой вкус…» — сказал Шатов с кавказским акцентом.
Смолов ответил игроку «Зенита»: «Иди в мини-футбол играй!»
Матч «Локомотив» — «Зенит» сейчас проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». К 85-й минуте счёт 1:0 в пользу «железнодорожников». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.
Турнирная таблица Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».
«Можно «Зениту» сразу первое место отдать». Смолов ругается в прямом эфире
Это произошло в перерыве матча.
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