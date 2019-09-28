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«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в столице на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолова отправил мяч в ворота «Зенита» в конце первого тайма, но арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол из-за нарушения правил со стороны полузащитника «железнодорожников» Жоау Мариу.

Победу хозяевам принёс хавбек Гжегож Крыховяк, отличившийся на 48-й минуте. Смолов записал в актив результативную передачу.

В компенсированное время гол забил полузащитник «Зенита» Роберт Мак, однако судья вновь отменил взятие ворот после использования VAR. На этот раз правила нарушил хавбек гостей Алексей Сутормин, подыгравший себе рукой.

«Локомотив», набрав 23 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» (23) — третье.

Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
28 сентября 2019, суббота. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Крыховяк – 48'
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