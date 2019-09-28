Гаттузо: слухи про «Спартак» и «Динамо» — неправда. Я приехал футбол посмотреть

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что он не планировал трудоустраиваться в российский клуб в ближайшее время.

«Приехал в Россию посмотреть футбол. Слышал разные разговоры про „Спартак“ и „Динамо“ — это неправда. Вместе с моим ассистентом мы приехали сюда посмотреть два матча. Футбол существует и вне Италии.



Говорить, буду ли работать в России, некорректно по отношению к моим коллегам. Конечно, никогда не говори «никогда», но сейчас я приехал сюда посмотреть футбол», — сказал Гаттузо в эфире телеканала «Матч ТВ».

Гаттузо покинул «Милан» 28 мая. Дженнаро возглавлял россонери с 2017 года. Ранее специалист тренировал молодёжную команду клуба. «Милан» завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов.